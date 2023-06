Hoger Op wint kampioenschap carambole

Er werd onlangs hulde gebracht aan de kampioen van Meulebeke Carambole. Meulebeke telt nog drie biljartclubs die allen in hetzelfde lokaal, Snooker Karel van Mander, hun biljartpartijen afwerken. Voorzitter Omer Willems (79): “Met dit kampioenschap zijn we gestart in het seizoen 2015-2016. Door de coronaperikelen werd die competitie twee jaar stilgelegd. We zijn blij dat we nu de zesde editie hebben beleefd. We beseffen allemaal dat de carambole-biljartspelers een uitstervend ras zijn. Het zou echt jammer zijn mocht deze competitie verdwijnen, want we vinden het belangrijk dat er een vriendschapsband blijft bestaan tussen de drie clubs. Wat deze editie betreft eindigden de Senioren op de derde plaats met 46 punten. De tweede plaats was weggelegd voor biljartclub DOS. (Door Oefening Sterk) met 52 punten. Kampioen werd biljartclub Hoger Op of moet ik zeggen biljartclub Raymond Vervaecke, want die scoorde in zijn eentje 29 van de 60 behaalde punten. We hopen voor volgend speelseizoen met evenveel enthousiasme en misschien met nog meer carambolespelers aan de slag te gaan.” (LB/foto Luc)