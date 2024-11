Heemkring Oostkamp houdt veertigste wandeling

Voor de veertigste zondagse wandeling van Heemkring Oostkamp tekenden heel wat inwoners present. Tijdens deze wandeling werd de focus gelegd op de ontwikkeling van Moerbrugge in de negentiende en twintigste eeuw. De gids had het onder meer over de bouw van de kerk, het onderwijs, de brug, de befaamde Moerbrugse Waterfeesten, en de Godelieveprocessie. Met deze wandelingen, onder begeleiding van een gids van de heemkring, wordt iedere keer een ander deel van Oostkamp of Waardamme belicht en bezichtigd. Meer info over de volgende wandelingen: www.heemkringoostkamp.be. (GST/foto GST)