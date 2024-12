Heel wat kampioenen bij S-Plus

Traditioneel organiseert seniorenbeweging S-Plus naar het eind van het jaar toe het ledenfeest met kampioenenhulde. Het was Marc Claeys die de diverse kampioenen naar voor mocht roepen om het passend geschenk in ontvangst te nemen. In de kaarting was Eric Pattyn de primus terwijl Ronny Vlerick het best Bingo kan spelen. Ingrid Van Beeck won bij het bowlen voor dames en Didier Demedts bij de heren. Men speelt ook petanque en daar werd Marie-Anne Lagaise de beste dame en Marnic Ramard de beste heer. Er is ook nog een afzonderlijke werking in Sint-Denijs waar Marino Vannieuwenhuyse de beste was in het Bingospel. Bij S-plus Zwevegem en Sint-Denijs kunnen senioren terecht voor ontmoeting, ontspanning, sport, cultuur, informatie. (GJZ/foto GJZ)