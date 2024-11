Heel wat huldigingen op Sint-Ceciliafeest

De Kon. Harmonie De Verenigde Vrienden uit Sint-Denijs vierde onlangs het Sint-Ceciliafeest. Het begon met een concert in de Sint-Dionysiuskerk en daarna trokken ze naar een feestzaal om lekker te tafelen. Er werden ook een aantal mensen gehuldigd. Marta Geers is er al vijf jaar muzikant en Fien Cottenie, 15 jaar. Stefaan Breda speelt er 20 jaar en Hanne Maes 25 jaar. René Debue is al 45 jaar spelend lid en Harry Deschuymer, Luc Bulteel en Heidi Deschuymer zijn er al een halve eeuw actief. Ook werd Kurt Stockman gehuldigd. Hij is al 20 jaar voorzitter van de harmonie. Op de foto zien we de gehuldigden. Marta Geers en Luc Bulteel waren verontschuldigd. (GJZ/foto GJZ)