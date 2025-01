Heel veel kampioenen op Sportfeest Okra

In aanwezigheid van het stadsbestuur huldigde Okra Trefpunt Wervik in feestzaal Leiedaele de kampioenen van het afgelopen sportseizoen. Veel leden spelen petanque in voortaan sportcentrum De Pionier. Luc Deduytschaver is opnieuw kampioen, Martin Leleu legde beslag op de tweede plaats, Bernard Leblon is derde. Zijn echtgenote Claudine Heniaert behaalde de meeste punten bij de vrouwen en deed beter dan Annie Tack en Therese Soen. In darts toonde Yves Samyn zich de primus voor Patrick Vanbelle en Jozef Willemyns. Bij de vrouwen ging de titel naar Ginette Verpoot voor Rita Dehem en Jacqueline Warnez. Dirk Pecceu behaalde de meeste punten in het kaarten en deed beter dan Emile Peeters en Ronny Labarque. Bij de vrouwen ging de titel naar Judith Lesaffre voor Jeannine Lepercq en Liliane Sarron. Er waren ook titels op basis van het aantal aanwezigheden. In het fietsen zijn Rita Dehem en Hilaire Soete de kersverse kampioenen. Marie Jo Bailleur is dat in het wandelen. Kampioen in het dansen werd Caroline Delva. Er wordt ook Rummikubb gespeeld. Solange Bellens en Jeannine Lepercq telden de meeste aanwezigheden. (EDB/foto Zenon Bekaert)