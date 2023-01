Heart of the West uit Ettelgem houdt ledenfeest en viert binnenkort tienjarig bestaan

Country- en westernclub Heart of the West uit Ettelgem blikt terug op een geslaagd ledenfeest.

“Het is de start van een boeiend jaar voor de vereniging, omdat we in 2023 onze tiende verjaardag mogen vieren”, vertelt Francky Declerck. “Onze eerste dansles vond plaats op 1 augustus 2013.”

Heart of the West telt intussen 136 leden. “Het is fijn om na tien jaar er nog altijd te staan als een warme en familiale vereniging waar iedereen welkom is om te dansen op country- en westernmuziek.”