Harmonie huldigt trouwe leden tijdens Sint-Ceciliafeest

Heel wat muziekverenigingen vierden hun Sint-Ceciliafeest. Zo ook de harmonie van Slypskapelle. Daar werd Dries Denolf in de bloemetjes gezet omdat hij al zestig jaar muzikant is. “Toen we in Denderleeuw woonden, kreeg ik de kans om me hier bij het muziek aan te sluiten.”

Dries Denolf (68) is al van kinds af gebeten door muziek. In 1964 zette hij op 8-jarige leeftijd zijn eerste stappen in het trommelkorps van Ledegem. “Er werd toen zelfs gezamenlijk vervoer ingelegd naar de muziekschool in Roeselare”, weet Dries nog.

Tijdens zijn schoolperiode in het Sint-Aloysiuscollege in Menen besefte Dries dat muziek helemaal zijn ding was. “Ik amuseerde me enorm in de schoolharmonie. Daar werd wellicht het zaadje geplant voor een hobby die ik tot op vandaag heel erg graag beoefen.” Dries speelt al zijn hele leven lang klarinet. “Een ander instrument bespelen, kan ik me nu nog moeilijk inbeelden.”

Toch hing de muziekcarrière van Dries even aan een zijden draadje. Samen met zijn vrouw Hilde verhuisde hij naar Denderleeuw. “Om dichter bij mijn werk bij Siemens te wonen. Ik stapte daardoor wel uit het muziek in Ledegem.”

Muziektraditie

Dries ging in de streek van zijn nieuwe woonplaats op zoek naar een andere harmonie, maar een muziektraditie zoals in de regio rond Ledegem en Moorslede bleek er daar niet te zijn. “Gelukkig was er meester Luc Castelein in Slypskapelle. Toen hij merkte dat onze auto wekelijks op zondag toch in Slypskapelle stond voor een bezoekje aan familie vroeg hij me of ik me wou aansluiten bij de harmonie in Slyps.”

Dries hapte toe, iets wat hij zich nooit heeft beklaagd. Na enkele jaren in Denderleeuw verhuisden Dries en Hilde naar het dorp waar zij opgroeide. “We wonen nu vlakbij het repetitielokaal in café Sint-Jozef. Op de repetities op zondagochtend ben ik er quasi telkens bij. Ik geniet van de kameraadschap. Onder andere de verbroederingen in Duitsland en Oostenrijk blijven me altijd bij. Zolang het lukt, doe ik verder.”

Tijdens de Sint-Ceciliaviering van de harmonie van Slyps werden naast Dries ook andere muzikanten gehuldigd voor hun jaren inzet als muzikant. Dirk Dessein (20 jaar), Dirk Everaert (25 jaar), Vanessa Cappelier (35 jaar), Lieve De Baene (45 jaar), Jerry Verfaillie (50 jaar) en Jean-Luc Deprez (55 jaar) zorgen er mee voor dat de vereniging nog steeds een begrip is in het dorp. (BF)