Harmonie De Verenigde Vrienden brengt herfstconcert

De Moorsleedse koninklijke harmonie De Verenigde Vrienden organiseert op zaterdag 7 november haar jaarlijks herfstconcert. Het evenement vindt vanaf 19.30 uur plaats in G. C. De Bunder. De harmonie wordt gedirigeerd door Stefaan Witdouck.

De muzikanten brengen een gevarieerd en toegankelijk programma met marsmuziek, filmmuziek, originele werken voor harmonieorkest, wereldmuziek en popnummers. Onder andere songs van Toto, Elton John en Stromae komen aan bod. Naast de harmonie treden ook het trommelkorps en het jeugdorkest Musica op. Kaarten voor het herfstconcert zijn verkrijgbaar via de muzikanten of via het emailadres info@harmoniemoorslede.be. Kaarten kosten 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. -12-jarigen luisteren gratis mee.