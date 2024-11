Harelbeeks dweilorkest Muziekske Dust pakt uit met eigen bier ‘n Dustje

Het Harelbeekse dweilorkest Muziekske Dust, bestaande uit elf blazers en vier percussionisten, stelde zopas zijn eigen biertje voor in Café Byblocks te Kuurne.

Wat ooit begon als een muziekensemble van KRC Harelbeke, dat de spelers langs de zijlijn aanmoedigde tijdens voetbalwedstrijden, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig dweilorkest met grote ambities. De traditionele ‘voetbalmuziek’ is ingeruild voor meer populairdere, hedendaagse nummers en er heerst een sterke vriendschapsband onder de leden.

Enige tijd geleden ontwierp het dweilorkest zijn eigen bierviltje ter promotie. “Een bierviltje hebben is leuk, maar ik realiseerde me dat daar eigenlijk ook een eigen biertje bij hoort”, vertelt Bart Herreman van Muziekske Dust. “Om dit idee te realiseren, namen we contact op met de Limburgse brouwerij Jessenhofke, die speciaal voor ons een blond biertje van 6 graden brouwde.”

Bier en paté

Naast het biertje, dat de naam ’n Dustje kreeg, introduceerde een bekende Kuurnse muzikant en hobbyslager ook een bijpassende paté, gemaakt met het bier zelf. De nieuwe paté werd gedoopt met de naam ’n Hongerke. “Deze twee lekkernijen vullen elkaar perfect aan en zijn bedoeld om samen te worden geserveerd.”

Na de succesvolle lancering wachten de leden van Muziekske Dust nu de reacties van het publiek af. “De eerste reacties zijn alvast zeer positief. Iedereen die het heeft geproefd, gaf aan dat het naar meer smaakt”, zegt Bart enthousiast.

De eerste persoon die de eer had om het nieuwe bier te proeven, was Jozef Vansteenkiste (70) uit Kuurne, beter bekend als Sefke. Jozef, een Kuurnse legende die ooit Chiroleider was en nu vrijwilliger is bij tal van organisaties, vond het biertje heerlijk en poseerde na zijn proeverij graag mee voor de foto. Wie het nieuwe biertje van Muziekske Dust wil proeven, kan voorlopig terecht in café Byblocks in Kuurne en in de Truckendoos in Stasegem. Mogelijks komen daar in de toekomst nog enkele horecazaken bij waar ’n Dustje zal te verkrijgen zijn.