Handbooggilde Sint-Sebastiaan definitief gestopt

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan uit de Kwadestraat stopte alle activiteiten. “Er waren te weinig leden en mijn partner en ik stonden er eigenlijk zo goed als alleen voor”, zegt Gery Anraed. “We vonden geen vervangers.”

“Het laatste tornooi dat onze handbooggilde organiseerde, dateert van oktober vorig jaar”, aldus Gery. “We hadden toen amper een 7-tal leden. Jongeren zijn blijkbaar niet meer geïnteresseerd in de sport. Ik sukkel met mijn rug en mijn partner zag het ook niet meer zitten om elke zaterdagnamiddag op het terrein aanwezig te zijn en met mij de kantine open te houden. We zochten een overnemer maar niemand van onze bestaande leden had interesse. Er zat dus niets anders op dan te stoppen met de Handbooggilde Lendelede.”

“De site in de Kwadestraat waar zowel de schutters als de hondenclub K9 gevestigd zijn, is eigendom van het OCMW Lendelede”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Het beheer van deze sportinfrastructuur valt onder het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL). Gery Anraed bracht het AGL ervan op de hoogte dat de Schuttersgilde in Lendelede ophoudt te bestaan. We hebben hiervan nota genomen in de raad van bestuur. Ondertussen heeft de hondenclub K9 laten weten dat ze interesse hebben in het gebruik van het terrein van de schuttersgilde. Dit moet uiteraard verder besproken worden in de raad van bestuur. De staande wippen zijn ondertussen verkocht aan een schuttersgilde in Frankrijk. De Belgische schuttersbond had ons immers laten weten dat er interesse was voor de wippen.”

Bert Vandorpe van de hondenclub wilde niet antwoorden op onze vragen en verwees ons door naar de sportdienst. Ook daar kregen we de reactie dat de zaak nog moet besproken worden. (IB)