Guynemer Troef viert kampioenen van het voorbije seizoen

Bij kaartclub Guynemer Troef werden de kampioenen van het voorbije seizoen gevierd in De Poelkring in Poelkapelle. Daniel Vermeulen en Conny Landuyt kroonden zich tot kampioen. Luc Verslype eindigde op de tweede plaats, Patrick Degraeve werd derde en Stefaan Quartier moest vrede nemen met de vierde plaats. Marc Tanghe kreeg de rode lantaarn overhandigd. De maandelijkse kaartwedstrijden vinden telkens op de eerste vrijdag van de maand plaats in De Koolmijn. Op de foto zien we de kampioenen geflankeerd door bestuursleden, lokaaluitbaters en de andere leden. (foto RB)