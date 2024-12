Guillaume is nieuwe Sint-Elooisdeken

Tijdens de drukbijgewoonde Sint-Elooisactiviteiten begin december werd Guillaume Vanhecke, afkomstig uit de Muizeputweg in Ardooie, aangesteld als de nieuwe deken van de Sint-Elooigilde. De aanstelling van een deken ter gelegenheid van het Sint-Elooisfeest is een traditie die al meer dan 100 jaar standhoudt. Volgens die traditie wordt de rol van deken doorgaans vervuld door een man. Er werd in al die jaren slechts één keer een vrouw aangesteld als deken. Met de keuze voor Guillaume Vanhecke blijft de traditie van een mannelijke deken in stand. (JM/foto JM)