Grote kampioenenhulde bij WTC Moen

Op een feestelijke bijeenkomst bij WTC Moen werden 26 laureaten gehuldigd. Dit tot grote tevredenheid van voorzitter Raf Demeester. “Het voorbije fietsjaar werden we vrij goed gespaard van platte banden en valpartijen.” Volgend seizoen wordt er gestart met een proefproject. “We hebben momenteel twee groepen, ‘de velobellen’ en ‘de rekkers’. Binnen de groep van de velobellen is er vraag om de afstand en snelheid op te drijven. Vandaar dat we ook met een derde groep zullen starten, ‘de guidons’. Het is wel nog een proefproject.” Er zal ook weer een tweedaagse georganiseerd worden. De komende twee zondagen kan men inschrijven bij de club in café De Mouter of via wtcmoen@gmail.com. (GJZ/foto GJZ)