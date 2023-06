Groepsaankoop helpt jeugdbewegingen om kampprijs te drukken

Acht Kortrijkse jeugdbewegingen tekenden in voor de allereerste duurzame groepsaankoop voor kampmateriaal. Met de kampzomer voor de deur beseffen ze dat het voor sommige gezinnen steeds moeilijker wordt om de kampprijs voor één of meerdere kinderen. De groepsaankoop omvat zaken die kinderen normaal in de rugzak hebben zitten: shampoo, zonnecrème, maandverband of tandpasta en moet helpen de kampprijs te drukken. Als er positief geëvalueerd wordt, is het de bedoeling om het initiatief de komende zomers uit te breiden naar alle jeugdverenigingen.

Uniform, inschrijvingsgeld, kampprijs en nog eens een evenement hier en daar. Hoewel jeugdverenigingen vaak een goedkope vrijetijdsbesteding blijven, dikt het prijskaartje voor leden en hun ouders vaak aan. Om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt, organiseerde de stad voor de eerste keer een duurzame groepsaankoop. Het idee voor die groepsaankoop ontsproot aan de hersenpan van oud-Chiroleider Jeppe Remy. “Leidingsploegen staan niet altijd stil bij de kosten die gepaard gaan met een lidmaatschap bij de jeugdbeweging. Toch is het de ideale plaats voor kinderen en jongeren om samen te komen, te spelen, grenzen op te zoeken en om zich onderdeel te voelen van een groter geheel. Het financiële aspect mag dit niet weg staan,” zegt hij.

In totaal acht jeugdbewegingen tekenden in voor de eerste duurzame groepsaankoop: Ro-Chiro Kortrijk, Chiromeisjes Marke, Chiro Tandem, Chiro Stine, Chiro ’t Stratje, Chiro Don Bosco, Scouts Saeftinghe en Bazart Kortrijk. Zij kregen dankzij een projectsubsidie van 2.000 euro allerhande handige materialen mee voor op kamp: shampoo, zonnecrème, maandverband, tandpasta, een luchtmatras en een slaapzak. Zaken die leden nu niet meer speciaal extra moeten aankopen en de ouders zo niet extra op kosten jaagt. “Elk kind moet mee op kamp kunnen. Jeugdverenigingen zijn vaak al creatief om iedereen te laten deelnemen. Dat het initiatief uit de jeugdverenigingen zelf groeit, over de koepels heen, toont de sterkte van het Kortrijkse jeugdwerk. De stad zal elke verdere stap ondersteunen,” aldus Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren. Het is de ambitie van de stad om deze duurzame groepsaankoop ook de komende jaren verder uit te rollen.

Handboek voor jeugdbewegingen

De groepsaankoop is allerminst het eindpunt voor de stad en Kortrijkse jeugdbewegingen. Zo maken al vele verenigingen gebruikt van Uitpas en het kansentarief, maar wordt er ook werk gemaakt van een draaiboek voor jeugdbewegingen om alle kosten voor een kamp in kaart te brengen en tegelijk te kijken waar bespaard kan worden om zo het inschrijvingsgeld voor de leden verder te doen zakken. Ro-Chiro startte vorig jaar al met een inclusiviteitsproject. Daarin brachten ze de reële jaarlijkse kosten van hun leden in kaart. Er werden een aantal maatregelen gekoppeld om de kosten te drukken of om zelfs volledig af te zien van kosten voor gezinnen die het financieel niet makkelijk hadden. Die aanpak moet op termijn ook bij de andere jeugdbewegingen renderen.