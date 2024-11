Goud voor André en Jeannine

Het echtpaar André Deetens (geboren in Brugge in 1945) en Jeannine Geers (geboren in Brugge in 1953) uit de Herderbruggestraat in Dudzele vierde hun gouden huwelijksjubileum in Salons Lodewijk van Male in Sint-Kruis.

De jubilarissen leerden elkaar destijds kennen op een feest van de jeugdbewegingen KAJ en VKAJ in de Hallen onder het Belfort. Hij had een busrit gepland naar het feest in Brugge vanuit Dudzele. Die avond leerde hij Jeannine kennen en de liefdesvonk sloeg over. Op 20 december 1974 zijn ze in het huwelijk getreden. Hij werkte in de toenmalige bank BBL (Bank Brussel Lambert), waar hij verantwoordelijk was voor de kredieten en zij startte als directiesecretaresse in de Jozefienen in de Zilverstraat en later bij de Centrale Personeelsadministratie van de scholengemeenschap Karel de Goede. Ze kunnen hun dagen goed vullen. Ze houden beiden van tuinieren, fietsen, wandelen en reizen. Het was schepen Minou Esquenet die namens het Brugse stadsbestuur het koppel ging feliciteren met hun gouden huwelijksjubileum. (SR/foto SR)