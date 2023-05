Goedgevuld programma tijdens Brandhoek Kermis op 20 en 21 mei

Het kermiscomité Pino Picaro zorgt weer een goedgevuld programma van Brandhoek Kerremesse op 20 en 21 mei. Alle activiteiten vinden plaats in en rond de tent achter de kerk.

Brandhoek Kerremesse is traditioneel het weekend na Vlamertinge kermis en voor Geithoek kermis. Zaterdagnamiddag start de kermis met de Brandhoekrun. Om 14 uur zijn er afstanden op ieders tempo: Kidsrun (500 meter) en de afstanden van 3,2 km, 5,2 km en 11 km. “Het parcours kent onder meer een passage door de Galgebossen”, vertelt Dries Mostaert (40). Hij is werkzaam als elektricien en hij woont al 15 jaar samen met zijn gezin in de Poperingseweg. “De Brandhoek strekt zich uit over een deel van de Poperingseweg en enkele wijken. Ook aan de overkant van de ring is er nog een deel Brandhoek. We zijn intussen echte Brandhazen, dat is hoe men de inwoners van Brandhoek noemt”, lacht hij. “De laatste editie van de Brandhoekrun was in 2019 Er lag wel een draaiboek klaar voor de edities van 2020 en 2022 maar helaas stak de coronapandemie stokken in de wielen. In 2019 verwelkomden we 230 lopers en nu hopen we opnieuw dat aantal te bereiken. Naast de Galgebossen is er traditioneel een passage door de tent, die ook start -en aankomstzone en bevoorradingspost vormt.”

Bruisende parochie

In diezelfde tent treedt zaterdagavond Crystal Moon op. “Deze coverband uit de regio is bezig aan een afscheidstournee en zij brengen de beste rockcovers.”

Op zondag kan je aanschuiven voor een ontbijtbuffet. Voor volwassenen bedraagt deelname 15 euro, voor kinderen 8 euro. “Dit is het stokpaardje van bestuurslid Danny Techel. Na het ontbijt is het aperitieven op z’n Brandhoeks met een rijkgevuld assortiment van hapjes en drankjes. Zondagnamiddag is er een kindernamiddag en zorgen The Sideshow Three voor de muzikale noot. Alle optredens en de draaimolen zijn gratis. Naast de kermis organiseren we nog een soepverkoop, verspreid over twee weekends in het voorjaar. Daarmee kunnen we de kermis helpen bekostigen. Verder is er in juli nog hesp aan het spit met vaak 500 à 700 eters. Ook de sint komt hier langs en er is jaarlijks een nieuwjaarsreceptie. Kortom, we hebben hier een bruisende parochie”, aldus Dries. (API)

Meer info via Facebook: Feestcomité Brandhoek Pino Picaro