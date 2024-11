Gilde der Erepoorters verjongt bestuur en slaat nieuwe richting in: Dana Winner met Vox Musica

De Koninklijke Gilde der Erepoorters van Roeselare haalt op zaterdag 21 december Dana Winner naar De Spil voor een concert in samenwerking met Vox Musica. De traditie van kerstconcerten blijft bestaan, maar de toekomst ziet er voor de Gilde toch iets anders uit. Het traditionele tweejaarlijkse Feest van Erepoorters verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe initiatieven.

Verbondenheid en sociale doelen, dat zijn de twee pijlers waarop de werking van de Koninklijke Gilde der Erepoorters steunt en dat blijft ook in de toekomst zo, vertelt voorzitter Eddy Brouckaert. “Via onze activiteiten proberen we al meer dan vijftig jaar om mensen die van Roeselare houden, er werken en leven, samen te brengen. We tellen momenteel iets meer dan duizend geregistreerde leden.”

“Die kijken jaarlijks uit naar die vaste traditie, het kerstconcert in De Spil. We maken er een erezaak van om telkens een grote naam naar De Spil te halen en die te koppelen aan een Roeselaarse muzikale vereniging. Dit keer is dat Dana Winner die 35 jaar op de planken staat. Ze was al eens eerder te gast maar dit keer zingt ze samen met Vox Musica, het koor van de Heilig Hartparochie.”

“Zo’n samenwerking is altijd een heftig verhaal”, zegt Vox Musica-voorzitter Emmanuel Vansteenkiste. “De samenstelling van het programma gebeurt vaak op het laatste moment. Het is wachten op de nodige arrangementen om ons goed te kunnen voorbereiden. We zingen enkele nummers samen met Dana Winner en verzorgen ook het volledige voorprogramma.”

Drie goede doelen

“Vox Musica bestaat uit verschillende koren en het is VOXplus dat dit kerstconcert verzorgt. Mini Musica, onze jongste zangertjes verzorgen dan weer de sfeer in de inkomhal voor het concert met een reeks populaire kerstsongs”, aldus nog Emmanuel Vansteenkiste.

“Naast onze opdracht om de Roeselarenaars te verbinden zetten wij ons ook elk jaar weer in voor het goede doel”, gaat voorzitter Eddy Brouckaert verder. “De opbrengst van dit concert gaat integraal naar drie sociale projecten. Dat zijn het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van AZ Delta dat met de steun kledij zal aankomen voor de mensen die zich in een moeilijke situatie in het centrum aanbieden. Buurtwinkel De Compagnie huist momenteel nog op de Kapelhoek maar plant een verhuis naar het centrum van Beveren in het vroegere parochiaal centrum. Die verbouwing helpen we financieren. Tenslotte is er vzw OK, dat ontmoetingen en ontspanning organiseert voor mensen met kanker.”

Nieuwe initiatieven

“2025 wordt voor onze vereniging ook een uitdaging. Net zoals veel socio-culturele verenigingen hebben wij de jongste tijd wat last van metaalmoeheid. Enkele berekleden hebben ons verlaten en het was niet alleen zoeken naar waardige vervangers, we moesten ons ook beraden over hoe het verder moet met de Erepoorters.”

“Om velerlei redenen, waarvan het financiële een belangrijke is, hebben we besloten om niet langer tweejaarlijks een groot Feest van de Erepoorters te organiseren in De Vossenberg in Hooglede. We gaan op zoek naar nieuwe projecten en nieuwe initiatieven. Onze kunsttentoonstelling van vorig jaar is zo’n nieuwe piste. We plannen in het voorjaar ook de uitgifte van Jempi, een nieuwe keramieken reus, nummertje negentien in het rijtje van onze collectoritems.”

Nieuwe bestuursleden

Ook intern werken de Erepoorters aan vernieuwing en verjonging. Zo verwelkomen ze Bart Deheegher en Stefaan Wybo als twee kersverse berekleden. “Het is vooral het sociale verhaal dat me over de streep trok om ja te zeggen”, zegt Bart Deheegher. “Ik ben al een zevental jaar Erepoorter en het is tijd om zelf wat engagement te tonen.”

Stefaan Wybo is geen onbekende in het Roeselaarse verenigingsleven. “Het is een grote eer om gevraagd te worden om lid te worden van het berek van de Gilde der Erepoorters. Heel mijn leven heb ik me al ingezet als vrijwilliger in Roeselare. Ik hoop mee te kunnen werken om vernieuwing en respect voor tradities bijeen te houden”, aldus Stefaan.

Tickets voor De Magie van Kerst, het kerstconcert van de Erepoorters met Dana Winner en Vox Musica, op zaterdag 21 december om 19.30 uur, kosten 36 euro en kunnen worden besteld in De Spil. vip-tickets aan 75 euro worden gereserveerd via eddy.brouckaert@proximus.be.