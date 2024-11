Gezinsbond Koekelare organiseert kerst- en hobbybeurs: “Een feest van creativiteit”

De Gezinsbond Koekelare organiseert op zondag 1 december de 47ste editie van de jaarlijkse kerst- en hobbybeurs in cc De Balluchon. Dit geliefde hobbyfestival biedt bezoekers een unieke gelegenheid om kennis te maken met de creatieve werken van meer dan 40 lokale hobbyisten. Van 9.30 tot 18 uur kunnen de bezoekers een divers aanbod van handgemaakte geschenken ontdekken, ideaal voor wie op zoek is naar originele kerstcadeaus. De toegang is 3 euro voor volwassenen, kinderen onder de 12 jaar kunnen gratis binnen.

Tanja Vanhooren, mede-bestuurslid van het evenement, vertelt enthousiast: “De kerst- en hobbybeurs is altijd een feest van creativiteit. Dit jaar hebben we weer een mooi gevarieerd aanbod, van textiele kunst en juwelen tot kerstdecoratie en keramiek. We hebben hobbyisten uit de regio die hun passie delen door te demonstreren wat ze in hun vingers hebben.”

“Het is een fantastische gelegenheid voor bezoekers om iets unieks te vinden, of het nu gaat om een handgemaakte tas, een kunstwerk, of een gepersonaliseerd cadeau.” De beurs is dit jaar opnieuw gevuld met diverse hobby’s, waaronder schilderijen, kerstbloemschikken, handgenaaide juwelen, haakwerk, keramiek, borduren, kantklossen, en zelfs creaties uit gerecycled hout. Ook voor liefhebbers van kerstdecoratie, wenskaartjes, kaarsen en handtassen uit jeans is er veel te ontdekken.

Chouffekoffie

Naast de stands is er in de foyer de cafetaria waar bezoekers kunnen genieten van verse pannenkoeken, een hapje en een drankje. De specialiteit van de dag is de Chouffekoffie Kerst, die men tegen een zacht prijsje kan proeven. Voor de jongsten is er ook animatie met de kerstman en een ballonplooier.

“Dit evenement is niet alleen een hobbybeurs, maar ook een gezellige manier om de feestdagen in te luiden. Het is een moment voor de lokale gemeenschap om samen te komen, te genieten van de kerstmarkt en de creativiteit van de mensen te bewonderen. En unieke, originele cadeautjes te kopen”, glimlacht Tanja.