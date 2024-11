Gezinsbond Ichtegem viert Sint-Maarten met Bietenstoet

Traditioneel organiseert de Ichtegemse Gezinsbond een aantal activiteiten rond de viering van Sint-Maarten.

In de Ichtegemse sporthal was er een leuk meespeelfeest met springkasteel, gekke kapsels, buttons, grime… en nog veel meer. Sint en Piet kwamen op bezoek en brachten snoep en geschenken mee. In de cafetaria kon er gesmuld worden van lekkere, versgebakken sintwafels.

Vrijdag Bietenstoet

Op vrijdag 8 november vertrekt de 43ste Bietenstoet om 18.30 uur aan Huis Dekeyser, Koekelarestraat 2. Een Pietenband opent de stoet. Led-steltenlopers en -dansers zorgen voor sfeer onderweg en volkskunstgroep ‘t Vrij Uurke danst voor de Sint.

Kinderen die een versierde biet meedragen, ontvangen een lekkere sintkoek en maken kans op een mooie prijs!