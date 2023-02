Gezinsbond Houthulst-Jonkershove viert Nieuwjaar

Op zondag nodigde de Gezinsbond Houthulst-Jonkershove de leden uit op een nieuwjaarsreceptie in zaal Maeke Blyde in Houthulst. Meteen werd iedereen uitgenodigd op de eerstvolgende activiteiten. Zo gaat op 25 februari een carnavalfuif door, op 11 maart een tweedehandsbeurs en op 8 april een paasactiviteit. Kortom, er is elke maand wel iets te doen. De Gezinsbond is ook nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Wie hiervoor interesse heeft, kan voor meer informatie terecht bij Filip Leterme via het nummer 0496 45 75 85 of via filip.leterme@outlook.com.

Op de foto herkennen we de bestuursleden met v.l.n.r. Martine Degroote, Marijke Desmet, Mieke Casier, Francky Callewaert, Anja De Cuyper Filip Leterme en Sandy Rommens. (ACK/foto ACK)