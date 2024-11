Gezinsbond houdt regiofeest

Elk jaar komen de bestuursleden-vrijwilligers van de Gezinsbond uit de verschillende regio’s samen voor een gezellig feest met heel veel ruimte voor ontmoeting, verbinding en de gelegenheid om iedereen te bedanken voor hun vrijwillige inzet voor de ruim 3.500 leden-gezinnen van de Regio O-G-T.

Naar aanleiding van 100 jaar Gezinsbond in Vlaanderen en Brussel in 2020 stelde het toenmalige hoofdbestuur de vraag of de indeling in gewesten nog relevant en efficiënt was. Deze gewesten waren in de voorbije 100 jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven, met plaatselijke afdelingen rond een centrumstad. Zo behoorde de afdeling Ichtegem tot het gewest Houtland (Torhout), terwijl Eernegem en Bekegem bij het gewest Gistel waren aangesloten.

Regiovoorzitter Willy Hosten (72): “Vanuit gewest Houtland waren we zeker geen vragende partij, maar we wilden de nieuwe ideeën zeker een kans geven.”

Er werden contacten gelegd met de gewesten Gistel en Diksmuide. Gistel, dat heel wat kleinere afdelingen telde zoals Zevekote, Spermalie en Mannekensvere, stond open voor samenwerking. Diksmuide daarentegen zag dit niet zitten. Uiteindelijk gingen Torhout, Koekelare en Ichtegem samen met het gewest Gistel. De overige afdelingen sloten zich aan bij de regio’s Brugge, Roeselare of Diksmuide, afhankelijk van hun hoofdgemeente.

“Ook het gewest Oostende werd bij de regio opgenomen, waardoor deze nu 18 afdelingen telt: Bekegem, Bredene, Eernegem, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Leffinge, Mannekensvere, Middelkerke-Westende, Moere, Oostende, Oudenburg, Spermalie, Torhout, Zande, Zandvoorde en Zevekote”, vult Hosten aan.

De regiokern bestaat uit voorzitter Willy Hosten (Ichtegem), secretarissen Kathy Feys (Zevekote) en Johan Vanbelleghem (Gistel), en penningmeester Nico Wynthein (Ichtegem).

Het regiofeest vond dit jaar plaats in Salons De Vrede in Ichtegem, waar de bestuursleden-vrijwilligers samenkwamen voor een etentje en een dansje. (ED)