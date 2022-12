Gezelligheid troef tijdens sfeervol ‘Kerst up de Platse’ in Passendale

Op zaterdag 10 december vanaf 17 uur zal Passendale een van de gezelligste dorpen van Vlaanderen zijn. Kerst up de Platse, een organisatie van het centrumcomité, zorgt er immers voor sfeervolle gezelligheid.

Het centrumcomité, een verzameling van verenigingen en vrijwilligers, werd in 2002 boven de doopvont gehouden, met als doel de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen, de inwoners bij elkaar te brengen en een echte kerst- en eindejaarsfeer te creëren.

“We zijn 20 jaar geleden gestart met de ‘Glühweinavond met vuurwerk’ en de kunstige kerstbomen op het marktplein, destijds nog ingehuldigd door eerste minister Yves Leterme,” zegt Germain Leenknegt. “Tijden evolueren en wij evolueren mee. Een drietal jaren geleden werd de markt omgebouwd tot een versierd kerstdorp. Corona maakte het ons wat moeilijk, maar we zijn terug.”

Paardenmolen en Rad van fortuin

Aan muziek, animatie, eten en drank zal geen gebrek zijn en voor de kleinsten is er een paardenmolen, kinderanimatie, rad van fortuin en grime. Dit jaar is er ook de medewerking van de gemeente. Mensen samenbrengen is belangrijk in een hoofdzakelijk digitale wereld. Niets gaat boven een leuke babbel, een ontmoeting. Daar zal er op 10 december Up de Platse zeker geen gebrek zijn. (NVZ)