Gewestelijke vinkenkampioenen in de bloemetjes

Dit jaar was het aan De Lichtzangers van Ruiselede, met afgevaardigde Ivan Cleppe, om het jaarlijkse gewestfeest in zaal Biezemhof in Aalter te organiseren voor vinkenmaatschappijen De Lichtzangers, De Blauwbekken Doomkerke, De Snelle Schuifelaars Tielt, De Roodborsten Tielt, De Jonge Zangers Kanegem, Verheugd in Zang Aarsele en De Roodborsten Marialoop. Gewestkampioen werd Dirk Verkinderen met vogel Bonno (683 liedjes) van De Roodborsten Marialoop. Marie Truyaert (Kanegem) werd Centrumkampioen met vogel Mario. Marreel Roger met vogel Cesar (De Snelle Schuifelaars) en Minne Yvan met vogel Proske (De Blauwbekken) werden respectievelijk kleine Gewestkampioen en kleine Centrumkampioen. Daarbij hoorden nog de laureaten Elke Devriese, Sylvère Hellebuyck, Luc Bouckaert en Marjolijn Sander. De drie hoogstzingende vogels waren Vik van Jozef Van Quathem (7.843 liedjes), Benjamin van Dirk Verkinderen (7.832 liedjes) en Niels van Ferdinanda Belaen (7.664 liedjes). Op de foto alle gewestelijke vinkenkampioenen en laureaten die in de bloemetjes gezet werden. (GGM/foto GGM)