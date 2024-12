Germain Van Wietendaele neemt na 50 jaar afscheid als bestuurslid van Kortrijk Koerse: “Een ongelooflijk sterk en zeldzaam engagement”

Na welgeteld 50 jaar belangeloze inzet voor Kortrijk Koerse vzw, zwaait Germain Van Wietendaele (75) af uit het bestuur. “We zijn Germain bijzonder dankbaar voor zijn bijzondere expertise die heeft bijgedragen tot het welslagen van ons jaarlijkse evenement Kortrijk Koerse”, zegt bestuurslid Kristof Vanfleteren.

Germain Van Wietendaele werd samen met zijn echtgenote Laurette Stevens uitgenodigd in de Beatrijszaal van het stadhuis. Hij kreeg een eerbetoon van de bestuursleden van Kortrijk Koerse en van schepen van Sport Wouter Allijns (Team Burgemeester) die hem een mand met Kortrijkse delicatessen schonk. “Ik verneem dat je niet zo graag in de spotlights staat, maar dat je eerder iemand bent die graag achter de schermen werkt: de definitie van de ‘stille kracht’. Om in koerstermen te blijven: een gewaardeerde ‘domestique’ die zich ten dienste stelt van de ploeg”, duidt schepen Allijns. “Al 50 jaar zijn jij en Kortrijk Koerse onlosmakelijk verbonden: een halve eeuw bestuurslid van Kortrijk Koerse: dat is een ongelooflijk sterk en zeldzaam engagement.”

Wouter Allijns noemt Germain ook een ‘constante factor’. “Het werk dat je de voorbije 50 jaar gedaan hebt voor Kortrijk Koerse overstijgt onze stad. Vlaanderen is het mekka van de koers en daar zijn we trots op, het behoort to onze identiteit. Maar dat kan alleen maar dankzij het harde werk van gemotiveerde vrihwilligers, zoals jij. Je bent niet alleen een ‘stille kracht’, maar ook een ‘constante factor’. Toen de wedstrijd vertrok uit jouw Doorniksewijk, bleef jij. Toen het criterium een vrouwenkoers werd, bleef jij. Toen andere bestuursleden gingen, bleef jij. En nu de koers terugkeert naar de Doorniksewijk, ga jij. Het ga je goed, jij en Kortrijk Koerse zijn één. Bedankt en proficiat.”

45 jaar met de aankomstvlag zwaaien

Germain begon in 1972 als seingever bij het Sportcomité Doorniksewijk in Kortrijk. Hij werd in 1974 bestuurslid met goedkeuring van het volledig bestuur. “Ik mocht de vele luidsprekers ophangen op het parcours. Na 10 jaar kreeg ik de opdracht van op bepaalde plaatsen op het parcours seingevers te plaatsen als verantwoordelijke. In het begin kregen ze nog 2 pinten en 2 pistolets, maar we zijn later overgeschakeld naar coca-cola (lacht). Ik heb dat jaren gedaan”, vertelt Germain, die later verantwoordelijk werd voor de publiciteitskrant. “Ik haalde ook sponsoring op, zodat er ook van mijn kant iets in het geldbakje kwam.”

Germain zorgde voor de coördinatie van en met het Rode Kruis. Hij zorgde voor bekers, bloemen en de vele medailles voor de winnaars. “De linten van de medailles lagen nooit in een knoop”, lacht Germain, die zich ook de verjonging van het bestuur herinnert en de naamsverandering van Koninklijk Sportcomité Doorniksewijk naar Kortrijk Koerse. Hij was ook afgevaardigde op de provinciale vergaderingen van de Belgische Wieler Bond en zwaaide 45 jaar de witzwarte vlag aan de aankomst. “Zelfs tot ik er eens bij neerviel door de hitte”, aldus Germain. “De koers is later met een nieuw bestuur naar de Grote Markt vertrokken, enkel Johan Vanneste en ikzelf bleven over van het oud bestuur. Nu komen ze opnieuw naar de Doorniksewijk.” Maar Germain deed meer: hij was 16 jaar voorzitter van de Vereniging van Staatsgedecoreerden en 15 jaar voorzitter van de Verbroedering der Oud-strijders en voorzitter van 3 kaarterclubs. “Met Germain kwam je altijd veilig thuis want alleen Cola Zero kwam over zijn lippen”, lacht Kristof Vanfleteren.