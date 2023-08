Geringe opkomst op Kameraadschapsavond in Ieper op vooravond IJzerwake: “We laten ons door niemand de mond snoeren, zeker op onze eigen weide niet”

Hoewel er heel wat commotie aan vooraf ging, vond zaterdagavond in Ieper dan toch de Kameraadschapsavond plaats. De opkomst was gering, slechts een honderdtal Vlaams-nationalisten nam deel aan het zangfeest. Onder hen ook Vlaams Belang-Politicus Filip Dewinter.

Na een tussenkomst van de Raad van State kreeg de vzw IJzerwake dan toch de toestemming om zaterdagavond een zogenaamde Kameraadschapsavond te organiseren. Volgens de organisatoren zou het gaan om een studentencantus, waarbij studenten liedjes zouden brengen uit hun codex.

Omstreden liederen

De avond bleek inderdaad niet meer dan dat, hoewel sommige liederen op zijn minst omstreden zijn. In de zangbundel die elke bezoeker kreeg bij het binnenkomen op het terrein, stonden onder meer ‘De Vlaamse Leeuw’, het ‘Zeemanslied’ en de ‘De Blauwvoet’, maar ook het Duitse lied Erika, dat nu misschien wel een volksliedje is, maar in nazi-Duitsland werd het door het regime gebruikt om de liefde voor het vaderland te vertolken.

In de tent waarin de cantus plaatsvond, zagen we heel wat leden van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), maar ook enkele Voorpost-aanhangers en leden van Schild en Vriend. Ook politicus Filip Dewinter (Vlaams Belang) nam deel aan de zangavond.

Antagonisme

In de openingsspeech werd nog eens uitgehaald naar het Iepers stadsbestuur dat had geprobeerd de avond te verbieden. “Er zijn al jaren activiteiten op de vooravond van de IJzerwake, maar dit keer voor het eerst op onze weide zelf”, klonk het bij de spreker van dienst. “We maken er geen geheim van dat we van de IJzerwake het grootste nationalistisch treffen in ons land en zelfs in Europa willen maken. Kameraden, het kostte ons heel veel moeite om deze avond te laten doorgaan.”

“We zijn een doorn in het oog van de politiek correcte ‘bleiters’ die niet willen dat de IJzerwake uitbreidt. Of het nu om een avond gaat met identitaire optredens (het vorig jaar verboden Frontnacht, nvdr) of het samen zingen van liedjes, ze willen niet dat we groter worden, dat er een nationalistisch project aan het groeien is. We laten ons echter niet de mond snoeren, niet in onze straten, niet op onze pleinen, en zeker niet op onze eigen weide. Beste linkse liberale betweters, we hebben hier een ding op te zeggen en we roepen het luid tot ze ons zelfs in het stadshuis van Ieper horen: linkse ratten, rolt uw matten!”

Er volgde echter ook oproep tot voorzichtigheid. “Het blijft oppassen geblazen, de strijd is nog niet gestreden. Ze gaan alles proberen om iets te vinden waardoor de IJzerwake niet meer zou kunnen plaatsvinden. Wees verstandig en doe niets onwettigs of omstreden dat de toekomst van dit project op de helling zou kunnen zetten. Wees niet de verantwoordelijke van het einde van IJzerwake. We maken er hier een fantastische avond van, kameraden onder elkaar, schouder aan schouder, voor ons nationalistisch ideaal, bouwen aan ons vaderland, aan ons Europa, waarvoor onze voorouders het leven hebben gelaten.”

IJzerwake

Daarop werd de gezangen ingezet. Na 22 uur nam een DJ het over en rond 1 uur moest alles voorbij zijn. Op zondag staat dan de IJzerwake zelf op het programma met Dries Van Langenhove als spreker. Naast hem zou ook Enric Ravello Barber komen speechen, voormalig lid van een beruchte neofascistische groep en momenteel voorzitter van de extreemrechtse partij SOM Catalans uit Spanje.