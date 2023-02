Gerard Janssoone stopt als voorzitter van Okra Hollebeke

Okra Hollebeke neemt afscheid van voorzitter Gerard Janssoone (88), die maar liefst 17 jaar aan het roer stond. “Het is tijd om nog wat van het leven te genieten”, zegt Gerard bij zijn afscheid.

Hollebeke is een kleine deelgemeente van Ieper, maar de bewoners hangen er sterk aan elkaar. Okra Hollebeke is er ook het bewijs van. Bij elke activiteit zijn er heel wat aanwezigen, ook heel wat van buiten Hollebeke. Recent namen de Okra-ploeg en de leden afscheid van voorzitter Gerard Janssoone, die in maart 89 jaar wordt.

Gerard en zijn steunende vrouw Nicole Devrieze (82) ontvingen elk een leuk geschenk voor hun inzet. Gerard werd geboren in Ramskapelle en werkte al op jonge leeftijd bij een plaatselijke bakker. Nicole zag het levenslicht in Oostduinkerke en was er aan de slag bij een slager. “Ik leerde Nicole kennen in Oostduinkerke en we trouwden in 1959”, vertelt Gerard. “We zagen het zitten om samen in Komen een bakkerij te starten maar die hebben we niet lang gehad. Tien jaar later werd ik metselaar en werkte ik in de bouw.”

Goed werkend bestuur

Gerard en Nicole kregen drie dochters: Marie-Blanche, Dorine en Estelle. Intussen zijn er ook vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. “In 1995 werd ik lid van de Bond van Gepensioneerden en drie jaar later werd ik bestuurslid van Okra Hollebeke, de grootste vereniging voor senioren in Vlaanderen waarin ontspanning en ontmoeting centraal staan. In 2006 werd ik schatbewaarder en nadien voorzitter van de plaatselijke afdeling van Okra. Ik kreeg veel hulp van de bestuursleden. Na 17 jaar zet ik er een punt achter want de leeftijd begint door te wegen. Ik ben nu 88 jaar en ga nog met plezier naar de Okra-afdelingen van Hollebeke en Brielen, maar een bestuursfunctie zit er niet meer in. Als je iets doet, moet je het goed kunnen doen. Het is tijd om nog wat van het leven te genieten. Met mijn vrouw ga ik nog eens graag uit eten en met de kinderen maken we nog uitstapjes”, besluit Gerard Janssoone.

Lof voor enorme inzet

Bestuurslid Zuster Agnes Recour dankt Gerard en zijn vrouw Nicole voor hun inzet. “Na 17 jaar wil Gerard het wat kalmer aan doen, je kan hem geen ongelijk geven. We herinneren ons Gerard als iemand met een enorme inzet. Niets was hem te veel: het bijwonen van vergaderingen, het sleuren met bakken, met tafels en stoelen. Hij zorgde ervoor dat iedereen op de bijeenkomsten aanwezig kon zijn en deed taxidienst. Ook de kas werd nauwkeurig bijgehouden, die moest kloppen tot de laatste cent. Het bakken zat Gerard in het bloed. Samen met Nicole zorgde hij voor soezen om een feestmaal af te sluiten, en voor een broodjesavond voor het bestuur. Nu kan Gerard samen met Nicole ten volle genieten van de vele activiteiten die Okra organiseert. De Okra-ploeg en alle leden zijn dankbaar voor de inzet gedurende al die jaren”, besluit zuster Agnes.