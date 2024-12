Gerard en Christel zijn koningspaar bij Derde Leeftijdskaarters

De Derde Leeftijdskaarters uit Madonna vierden hun winnaar in OC ‘t Madointje. Gerard Pauwelyn werd koning en Christel Dereyne kroonde zich tot koningin. De maandelijkse kaartwedstrijden vinden telkens op de eerste en derde woensdag van de maand plaats in ’t Madointje vanaf 13.30 uur. Op woensdag 8 januari om 13.30 uur gaat het nieuwe seizoen van start. Nieuwe leden zijn welkom. Op de foto zien we vooraan het kersverse koningspaar geflankeerd door bestuurslid Irma Noyelle, voorzitter Geert Debrabandere en secretaris Benedikte Verhaeghe. Achteraan zien we v.l.n.r. de bestuursleden Viviane Deceuninck, Marnick Olivier, Conny Verhaeghe, Jacqueline Lampaert en Marie-Christine Contamin. (foto RB)