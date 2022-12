Gemeentebestuur Koksijde deelt eretekens uit aan verdienstelijke muzikanten

Naar jaarlijkse traditie nodigt het gemeentebestuur ter gelegenheid van de officiële feestdag van Sint-Cecilia – patrones van de muzikanten – alle muziekkorpsen uit om hen te huldigen en aan verdienstelijke leden eretekens te overhandigen.

Op deze feestelijke huldiging zorgen de muzikanten er zelf voor dat de hele Kokpit wordt gevuld met muziek. Allemaal spelen ze de pannen van het dak en daar is het gemeentebestuur bijzonder trots op. “De Vrienden van de Brandweer verzorgen jaarlijks heel wat optredens, met als hoogtepunt het jaarlijks concert”, vervolgt de burgemeester.

“Voorzitter Carlos Vanden Bussche, dirigent Jeroen Hillewaere, penningmeester Eric Figoureux, het bestuur en medewerkers met onder meer het Female Feestcomité zorgen ervoor dat alles goed verloopt.” Eretekens waren er voor Heidi Compernol, Katrien Declerck, Anouk en Silke Delporte, die allemaal 5 jaar lid zijn. Ook Miel Hillewaere en Thijs Lescroart kregen een ereteken omdat ze 15 jaar lid zijn, en aansluitend krijgen ook Aäron Louwyck en Denis Verslype (20 jaar) en Sofie Hennebel, John Torney En Kenny Vanvossem (25 jaar), Ivan De Nys (30 jaar), Oger Persyn (35 jaar), Luc Van Belleghem en Jurrie Delporte (40 jaar), Danny Saelens en Sylvaen Demanet (45 jaar), Ron Corteel (50 jaar) en Geert Coussement (60 jaar) hun welverdiende eretekens. Voor Christian Mairesse, die in februari overleed, werd een minuut stilte gehouden.

Harmonie Koksijde

De koninklijke gemeentelijke Harmonie Koksijde werd ooit opgericht om de officiële en toeristische activiteiten op te luisteren, een idee van toenmalig burgemeester Jacques Van Buggenhout. Tijdens de beginjaren bestond de harmonie vooral uit gemeentepersoneel. Vandaag bestaat de groep uit enthousiaste muzikanten van alle leeftijden. Ook bij deze harmonie ontvingen een aantal muzikanten een ereteken: Lennert Schreel (15 jaar), Ilse Haest (25 jaar), Koen Koyen, Wim Van Landschoot en Katie Viaene (35 jaar), Annie Note (45 jaar) en Marnix Boudenoodt die niet minder dan 70 jaar lid is! “Een andere mijlpaal voor de Harmonie Koksijde tijdens het voorbije jaar was een splinternieuw uniform”, geeft de burgemeester nog mee. “Het ontwerp is van de hand van Riet Bleyaert, die ook de uniformen voor o.a. de federale politie en de Koninklijke Militaire School verzorgde. De stijl is helemaal anders in vergelijking met het vorige uniform, maar nog altijd met een knipoog naar de gemeente. Het publiek en de collega-korpsen reageerden alvast heel positief!”

Tamboer-majoor

Tot slot werd tamboer-majoor Lennert Schreel extra in de kijker gezet. Lennert kreeg naast zijn ereteken omdat hij 15 jaar lid is van de harmonie nog een bijzonder ereteken. Hij werd afgelopen zomer immers kampioen op het Wereld Muziekconcours in Kerkrade.

Huldiging tamboer-majoor Lennert Schreel (in het midden) met gemeentebestuur, Mieke Garnaal en haar eredames en uiterst rechts ereburgemeester Henri Dewulf © MVO

Hij is naast Europees nu ook wereldkampioen. Op 6 juni nam El Fuerte deel aan de internationale mars- en showwedstrijd in Hamont-Achel. Daar behaalde het Koksijdse showkorps de tweede plaats met een score van 86,90 %. Tamboer-majoor Lennert werd ook individueel beoordeeld en verlengde er zijn titel (2018) met een monsterscore van 95%. Ruim een maand later, op 24 juli, nam El Fuerte deel aan het WK in het Nederlandse Kerkrade. Ook daar behaalden ze een score van 83% én een gouden medaille in de Mars First Division. Daarnaast kreeg de groep de award ‘beste percussie-ensemble’ en kaapte Lennert er de dagprijs weg voor beste tamboer-majoor (93%).