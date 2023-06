Gemeente De Haan viert sportieve topprestaties

Onlangs werden in De Haan weer de sporttrofeeën uitgereikt. De Gouden Pluim ging dit jaar naar Marcel Vannecken, het Gouden Kuiken was voor opkomend talent Jasper Cloet.

“De Gouden Pluim gaat steeds naar iemand die zich jarenlang onbaatzuchtig en belangeloos inzette voor de sport in het algemeen. Marcel zet zich al jarenlang in voor de sport in onze gemeente, en zelfs op zijn 75ste is niets hem te veel. Niet alleen springt hij in bij allerlei activiteiten van de sportdienst, ook is hij nog steeds actief als helper bij voetbalploeg KE De Haan en volleybalclub De Haan. Vroeger was hij afgevaardigde bij zaalvoetbalclub FC Vosseslag en daarnaast ook scheidsrechter bij de Belgische Voetbalbond en de Vlaamse Zaalvoetbalbond”, zegt schepen van Sport, Hilde Dhont.

Jasper Cloet behaalde mooie resultaten op verschillende disciplines op het Wereld Kampioenschap Livesaving in Italië (Riccione 2022). Op het Belgisch Kampioenschap behaalde hij goud in de disciplines Board Race, Surfski Race, Ocean Man én Beach Sprint. Naast deze twee uitzonderlijke figuren werden ook de andere sportkampioenen in de bloemetjes gezet. Zwemster Lumina Michiels haalde driemaal brons op het Belgisch Kampioenschap Lifesaving Ocean, Marc Meulemeester werd Belgisch kampioen Retrokoers, recrea volleybalploeg Le Kok Sportief behaalde de titel in de regio Brugge. Bij Tafeltennisclub The Charlies uit Wenduine zetten Louis-Victor Lemaire en Aaron Decroos puike prestaties neer en bij Voetbalclub KE De Haan werden de beloften U21 kampioen in hun reeks. De leden van Duikschool Coral De Haan tenslotte, kregen een trofee voor hun imposante recordpoging apneuduiken in estafette. Dertig leden van de club slaagden erin om maar liefst 53,5 kilometer te zwemmen. (WK)