Geen voorstelling, wel nieuw bestuur voor Kink Kank Hoorn

Toneelvereniging Kink Kank Hoorn wijkt dit jaar af van de traditie: dit najaar staan ze niet op de planken met een nieuwe toneelproductie. Wel stellen ze het nieuwe bestuursteam voor.

Normaal gezien is het theatergezelschap nu volop bezig met de voorbereidingen voor de toneelproductie die ze elk najaar brengen in de gemeentezaal van De Panne. “Dit jaar is dat jammer genoeg niet het geval”, zegt secretaris Ellen Hoorne. “We drukken even de pauzeknop in, maar komen in het najaar van 2025 zeker terug. Wel vormden we recent op de algemene vergadering een nieuw bestuur.”

“Ondertussen zijn de taken verdeeld en kunnen we met trots ons bestuursteam bekendmaken. Onze kersverse voorzitter en penningmeester is Bart Devos. Nathalie Solard staat in voor de bar en het onthaal en is onze productieverantwoordelijke. Zita Demuysere verzorgt onze public relations, Jaak Maton staat in voor het decor en Marleen Rabaey voor de rekwisieten. Ik blijf secretaris. We heten Nathalie, Jaak en Zita welkom in het nieuwe bestuur. Zij waren al lid, maar we zijn heel blij dat ze zich ook engageren als bestuurslid. Bart, Marleen en ik blijven op post. Bart Devos is al jaren (bestuurs)lid en speler bij ons gezelschap. Hij volgt nu als voorzitter zijn vader op, die ook ooit voorzitter was van de vereniging.”

Herbronnen

“Met spijt in het hart is er beslist om dit jaar geen productie te brengen”, vervolgt Ellen. “We willen met het nieuwe bestuur volop herbronnen om in 2025 opnieuw een schitterende productie op de planken te zetten. Dit onder het motto ‘reculer pour mieux sauter’: we nemen nu even afstand nemen om beter terug te komen. Via deze weg doen we ook een oproep naar mensen die onze vereniging willen versterken. We denken hierbij aan spelers, maar zeker ook aan mensen die willen helpen om het decor op poten te zetten en of om zich in te zetten aan de bar tijdens de voorstellingen. We bekijken met het nieuwe bestuur om in het voorjaar van 2025 een theatercursus te geven. Meer info volgt.” (MVO)

Info: www.kinkkankhoorn.be; devba94@gmail.com; ellen899@hotmail.com