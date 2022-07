Fun Run op springkastelen in Ledegem

Op zaterdag 6 augustus, negen dagen voordat haar broer Koen zijn Europese titel op de marathon verdedigt in Duitsland, organiseert Evelien Naert een Fun Run voor het goede doel. Teams van vijf personen leggen een 80 meter lang springkastelenparcours af en zamelen daarmee geld in voor vzw Pinocchio en G-Oalympics Ledegem.

Op maandag 15 augustus hoopt Koen Naert zijn Europese titel op de marathon te verlengen in het Duitse München. Terwijl de langeafstandsloper zich volop aan het voorbereiden is in de Verenigde Staten is zus Evelien bezig met de organisatie van een evenement dat op zaterdag 6 augustus doorgaat op de terreinen van Olympic Ledegem.

“Daar organiseren we een Fun Run waarbij teams van vijf personen een springkastelenparcours van zo’n tachtig meter zo snel mogelijk moeten afleggen. Met de organisatie van het evenement zetten we de deelname van Koen aan het Europees kampioenschap nog eens extra in de kijker en doen we ook iets voor het goede doel.”

Zo zamelen Koen en Evelien geld in voor vzw Pinocchio. Koen was in het verleden werkzaam in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek. “Door mijn achtergrond in het brandwondencentrum heb ik via vzw Pinocchio nog steeds een beetje voeling met mijn passie die ik tot eind 2015 mocht uitoefenen. Via vzw Pinocchio proberen we een steentje bij te dragen om kinderen met brandwonden net dat tikkeltje meer kunnen beleven.”

Daarnaast gaat ook een deel van de opbrengst naar G-Oalympics Ledegem. De G-voetbalclub van Ledegem probeert zowel kinderen, jongeren als volwassenen op een laagdrempelige manier te laten sporten.

Goodiebag

Ruim een week voor het belangrijke kampioenschap zal ook Koen aanwezig zijn op de Fun Run. “We voorzien zowel een wedstrijd voor volwassenen als voor kinderen. Daarnaast kan men ook genieten van pizza of aanschuiven aan de piconbar. Het evenement start om 13 uur. Inschrijven vooraf wordt aangeraden en kan via Evelien Naert op het nummer 0495 79 87 44. Ook de dag zelf inschrijven is nog mogelijk. Alle deelnemers gaan naar huis met een goodiebag.

“Na het evenement is het natuurlijk uitkijken naar hoe Koen zal presteren. Op 15 augustus komt de ganse familie bijeen om Koen voor de televisie naar de overwinning te schreeuwen”, besluit Evelien.