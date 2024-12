Frederiek Deforche deken van Zwevezeels Sint-Elooifeest

Frederiek Deforche kijkt samen met zijn gezin uit naar zaterdag 7 december, want dan is hij deken van het jaarlijkse Zwevezeelse Sint-Elooifeest. De Landelijke Gilde, Ferm en KLJ Zwevezele slaan al sinds 2009 jaarlijks de handen in elkaar om de oude traditie van het feest in ere te houden. “Zo zijn we aan onze 14de editie toe, covid gooide immers twee jaar op rij roet in het eten”, weet Henk Oosterlinck van de Landelijke Gilde.

Dit jaar staat Frederiek Deforche als deken centraal. Als fiere Zwevezelenaar kijkt Frederiek samen met zijn echtgenote Pascalien Declercq en zonen Louis-Michel en Charles al een tijd uit naar dit feest. Heel wat Zwevezelenaren kennen hem ongetwijfeld nog als Prins Carnaval van 2007. Pascalien kwam ook dankzij carnaval in Zwevezele terecht, toen ze als roosje aan de zijde stond van Roy in 2008. “Het is door carnaval dat we elkaar leerden kennen. De beide zonen waren trouwens ook elk al jeugdprins”, legt Frederiek trots uit. Hij neemt al enkele jaren een verantwoordelijke rol op bij Graszoden Lannoo in Egem. Als boerenzoon is hij enorm gepassioneerd door de landbouw. Het gezin woont naast het ouderlijke huis van Frederiek in de Zonnebekestraat en onderhoud van allerhande machines en landbouwmateriaal is een bijkomende passie. Pascalien opende recent haar eigen kapsalon thuis, maar werkt ook nog enkele dagen bij Hoeveslagerij Verstraete in Zwevezele.

Al vele jaren is Frederiek lid en ook bestuurslid van de Landelijke Gilde. Dat hij op 7 december deken van het Sint-Elooifeest zal zijn, is voor hem een mooie eer. Vanaf 19.30 uur gaat het van start in CC De Wissel met een receptie, huldiging en feestmaaltijd. Daarna is er feest tot in de vroege uurtjes. Inschrijven kan tot 29 november voor 60 euro per persoon, op BE43 7380 1590 5901. (KDV)