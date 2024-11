In OC ‘t Zonnerad in Zonnebeke hielden De Verenigde Vogelvrienden in samenwerking met vinkenmaatschappij De Staalbekken hun jaarlijkse vogelshow. In totaal mochten zij 856 vogels verwelkomen die gekeurd moesten worden. Freddy Onraedt kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. De top vijf werd vervolledigd door Luc Hondeghem, Patrick Lahousse, Marc Laseure en Norbert Vanhove. Op de foto zien we de winnaars omringd door de organisatoren en andere vogelliefhebbers die in de prijzen vielen. (foto ZB)