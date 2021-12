Fonds Lode Verbeeck steunt ’t Stokpaard bij De Vleugels in Klerken: “Binnenpiste sfeervoller maken”

In ’t Stokpaard, een afdeling van De Vleugels bij d’Hofstee in de Stokstraat, wordt hippotherapie gegeven. Verantwoordelijken Lies Steenhuyse, Liselot Degrave, Stephanie Vervaecke en Chris Musseeuw staan in voor de zeven paarden en twee pony’s en voor de hippotherapie. Het fonds Lode Verbeeck steunt drie hippotherapie projecten waaronder ’t Stokpaard.

“Hippotherapie is een vorm van therapeutisch paardrijden. Zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Deze vorm van therapie, met het paard als partner, wordt ingezet bij fysieke, psychische, motorische of sociale problemen. Dat kan gaan van paardenverzorging over rijden met de huifkar tot oefeningen op de rug van het paard. Deze therapie heeft al haar nut bewezen bij lichamelijke aandoeningen zoals de ontspanning van kinderen met spasticiteit, of bij autisme”, legt verantwoordelijke Lies Steenhuyse uit.

“Wij zijn er voor de cliënten van de Vleugels maar wij bieden onze dienst hippotherapie ook aan externen aan. Ons doelpubliek bestaat uit mensen met een lichte tot zware verstandelijke en/of motorische beperking. Onder deskundige begeleiding van een gediplomeerd ergotherapeut of kinesist kan je van het therapeutisch paardrijden gebruik maken onder de vorm van een rit met het huifbed, aangepast paardrijden en een tocht met de koets.”

Sessies op afspraak

“De sessies zijn op afspraak en volledig op maat van de gebruiker. Het doel hiervan is ontspanning en beleving op de rug van het paard, het huifbed wordt ingezet bij personen die niet meer actief op de rug van het paard kunnen zitten. Een rit met de huifkar is dan weer recreatief en zorgt voor ontspanning. Dat wordt samen met de leefgroep, per bubbel gedaan. Therapie op het paard is belevingsgericht rondstappen en genieten van de natuur, heel ontspannend voor geest en lichaam.”

Het fonds Lode Verbeeck steunt drie hippotherapie projecten en ’t Stokpaard is er een van. Met deze steun wil het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, hippotherapie in Vlaanderen stimuleren. Het Fonds Lode Verbeeck schenkt 7.500 euro aan ’t Stokpaard voor het belevingsvolle inrichten van de binnenpiste.

“Vooral tijdens de wintermaanden is onze binnenpiste heel donker en kil en het was ons idee om te gaan werken met lichteffecten, een bubbelmachine, een beamer om op de muur te projecteren en zo de piste wat aangenamer te maken en de cliënten onder te dompelen in een belevingswereld vanop de rug van het paard”, vertelt Liselot Degrave.” De subsidie die we kregen, zullen we dan ook hiervoor gebruiken, we zullen met ledverlichting werken en met een beamer maar in de piste ligt zand en dat kan nogal wat stof maken dus moeten we daar rekening mee houden.” De werken zouden in de loop van 2022 worden uitgevoerd.

(AC)