Flac huldigt zijn kampioenen

Atletiekclub Flac Oostkamp nam ruim de tijd om alle Belgische en provinciale kampioenen in de bloemen te zetten. De individuele sportkampioenen waren: Ellemieke Maenhoudt, Marie-Karla Karnisauska, Lotte Van Den Driessche, Solleil D’Huster, Benthe Peuteman, Lorette Karnisauska, Naou Delvingquière, Didier Braet en Dieter Coussement. Daarnaast werder door de Flacploegen heel wat Belgische en provinciale titels meegebacht naar Oostkamp in de aflossingsploegen. “Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat onze leden ook in andere wedstrijden gewonnen hebben of een mooie prestatie neergezet hebben”, besluit Carlos Baillieu. (GST/foto GST)