Filou Classic (nu ook met gravelroutes) op zondag 19 maart: “We mikken op 5.000 deelnemers”

Voor het derde jaar op rij slaan het Bierkasteel, De Wandelende Pekkers en de Ertelijke WielerVrienden Club de handen in elkaar slaan voor de Filou Classic. Het fiets- en wandelevenement lokte de voorbije jaren heel wat sportievelingen en gezinnen die er samen een leuke zondag van maakten. Nieuw dit jaar: twee gravelroutes voor de avontuurlijke deelnemers.

Vorig jaar mocht de organisatie iets meer dan 4.000 deelnemers verwelkomen. Dit jaar mikt het team op 5.000 deelnemers. Bruno Lambert, PR-manager van het Bierkasteel: “De interesse in de Filou Classic neemt elke editie toe. Dankzij de twee extra gravelroutes dit jaar spreken we opnieuw een nieuwe doelgroep aan. Van gezinnen die op zoek zijn naar een leuke activiteit op zondag over het groepje vrienden dat elkaar uitdaagt op de fiets: de Filou Classic biedt voor elk wat wils.”

Ook zes wandelroutes

Wandelaars hebben de keuze uit zes wandelroutes gaande van een haalbare 5 km tot een uitdagende 42 km. De fietstochten van 20 km en 30 km zijn speciaal uitgestippeld voor gezinnen die op eigen tempo de ruime omgeving van Izegem willen verkennen. De amateurwielrenners hebben de keuze tussen twee vlakke afstanden (40 of 60 km) en twee heuvelachtige routes (90 of 125 km). Tot slot zijn er de twee gravelritten die deelnemers gedurende 50 of 100 km meenemen langs offroad- en grindwegels.