Filip Lombaert is keizer bij WTC Flandria

WTC Flandria uit Lichtervelde telt 200 leden, waarvan er 89 actief meefietsen. Het jongste lid is 19 jaar, het oudste actieve lid is maar liefst 86 jaar. Wie drie jaar op rij kampioen is, verdient de titel van keizer. Een titel die Filip Lombaert zich dit jaar mag toe-eigenen.

“WTC Flandria Lichtervelde is trots om zich te presenteren als de wielertoeristenvereniging in onze gemeente”, zegt voorzitter Dimitri Decleir. “Fietsliefhebbers van alle niveaus komen samen om in onze vereniging hun passie voor het fietsen te delen. Onze club biedt een scala aan eigen clubritten, die wekelijks plaatsvinden volgens een duidelijke kalender.”

Clubritten

“Onze clubritten worden georganiseerd op woensdag en zondag voor de A-, B- en C-groepen, en op donderdag en zondag voor de D-groep. De ritten worden gereden aan een voor iedereen haalbare snelheid, zodat zowel beginners als ervaren fietsers de kans krijgen om deel te nemen en samen te rijden. Nieuwe leden zijn van harte welkom, en we moedigen ook dames aan om zich aan te sluiten”, vertelt Dimitri.

WTC Flandria huldigt elk jaar drie laureaten die uitblinken in hun prestaties. “De algemeen kampioen met hoogste aantal kilometers is Filip Lombaert. Dit jaar hebben we de eer hem te kronen tot keizer. Hij werd kampioen in 2022, 2023 en 2024. Voor zijn keizersjaar heeft hij maar liefst 14.025 kilometer gefietst in 22 ritten tussen 1 maart en 30 september.”

“Ik ben lid sinds 2018 van deze club, nadat ik ben gestopt met roken, om fit te blijven en geen kilootjes bij te komen. Het is dankzij mijn vrouw Pascale, die mij zo goed soigneert, dat ik zoveel kan fietsen”, zegt Filip.

Andere kampioenen

Eerdere keizers zijn Willy Declerck (2018), Dimitri Decleir (2016), Oswald Depoortere, Alain Verschaeve, Roger Hoornaert en Walter Vandecasteele. De clublaureaat, het lid met de meeste clubritten is Wim Delameilleure. De D-kampioen, het lid met het hoogste aantal kilometers in de D-groep, is Elie Lombaert.