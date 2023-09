Fifty-One Club Westkust nodigt uit voor ’51 MINUTEN MET’… Nico Paelinck, korpschef PZ Westkust

‘51 MINUTEN MET…’ is een initiatief van Fifty-One Club Westkust. De bedoeling is om 4 maal per jaar een boeiende spreker uit te nodigen die een ruim publiek kunnen aanspreken over diverse thema’s.

Op 21 september gaat de derde causerie ‘51 MINUTEN MET…’ door met als gast Nico Paelinck, korpschef Politiezone Westkust. Pierre De Schepper, voorzitter Fifty-One Club Westkust 2023: “Met de opbrengst van de avond worden een aantal projecten van sociale organisaties uit onze omgeving financieel ondersteund. Eerder kwamen al Els Vanneste van De Sleutel, en Dennis Meyers, graffitikunstenaar, aan bod.”

Koksijdenaar Nico Paelinck is al meer dan 40 jaar werkzaam bij de politie. Hij startte zijn carrière bij de politie Brussel waar hij alle rangen doorliep van interventie, oproer, recherche tot divisie-officier. Bij zijn terugkeer naar Koksijde richtte hij de lokale recherche op. Later werd hij korpschef van de gemeentepolitie Koksijde en sinds 2001 is hij korpschef van de politiezone Westkust (De Panne-Koksijde-Nieuwpoort). Deze activiteiten combineert hij sedert 1997 met een nationaal mandaat in de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Dit orgaan vertegenwoordigt alle politiezones in België. Nico Paelinck is er ook al 8 jaar voorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van zijn korps en garandeert samen met zijn team de basispolitiezorg in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Zijn expertise op het gebied van politiezaken en zijn uitstekende leiderschapsvaardigheden hebben niet alleen de Politiezone Westkust getransformeerd, maar dienen ook als inspiratiebron voor andere politieorganisaties in binnen- en buitenland.

“In zijn voordracht zal korpschef Paelinck ongetwijfeld een fascinerend inzicht bieden in de uitdagingen waarmee een politiezone wordt geconfronteerd en hoe deze effectief kunnen worden aangepakt”, aldus Pierre De Schepper. “Hij zal ook een inzicht bieden in de toekomst van het politielandschap. Als voorstander van voortdurende professionele ontwikkeling en innovatie, heeft de korpschef geïnvesteerd in moderne technologieën en strategieën om de politiewerking te verbeteren en het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.”

Afspraak: 21 september om 20 uur in De Normandie, Koninklijke Baan 1, 8670 Koksijde. Deelname kost 25 euro per persoon (na afloop is er tijd voor een praatje met een hapje en drankje). Info en inschrijven via www.51westkust.be.