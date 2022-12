Fietsliefhebbers van de Stadioneurs huldigen hun kampioen Luc Piccavet

De Stadioneurs, een groepje senioren uit Waregem die iedere dinsdag-en donderdagnamiddag samen een fietstochtje maken, vierden voor de eerste keer in hun bestaan de clubkampioen van het voorbije jaar.

Luc Piccavet haspelde in het seizoen 2022 maar liefst 6550 km af met de stadioneurs en werd clubkampioen 2022. Op de foto zie je hem met zijn trofee in de hand naast kopman Marc Seynhave. De trofee werd op zondag 20 november 2022 uitgereikt tijdens het eerste etentje van de stadioneurs in het Sportcentrum in Deerlijk.