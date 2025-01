Fietsclub Okra Wingene viert 35-jarig bestaan

In de vernieuwde raadzaal van het Wingense gemeentehuis werd het 35-jarige bestaan van Fietsclub Okra Wingene gevierd. “Dit is een robijnen jubileum”, zei burgemeester Lieven Huys, die een fraai beeld schetste van het stichtingsjaar 1989. “De Fietsclub Okra is eigenlijk één lang succesverhaal”, vertelt voorzitter Eric Vandycke (82).

De stichters van Fietsclub Okra Wingene zijn Noël Mortier, Lucien Feys, Willy Deboot en Roger Degraeve. Ze steken van wal in 1989, niet zomaar een jaar. “Het is het jaar van de spectaculaire ontvoering van Paul Vanden Boeynants, de studentenopstand op het Tiananmenplein in het Chinese Peking, de val van de Berlijnse Muur en de gouden periode van Tina Turner, David Bowie, Simple Minds, Gloria Estefan en Roy Orbison”, somde burgemeester Huys op. “Greg LeMond werd dat jaar wereldkampioen wielrennen. Hij won ook de Tour de France met amper acht seconden voorsprong op Laurent Fignon…” Allemaal momenten waarbij je als tv-kijker aan het scherm gekluisterd zat. Huys noemde Fietsclub Okra een levenslustige bende, waarbij het vooral te doen is om puur fietsplezier en kameraadschap.

Meer groepen

Voorzitter Eric Vandycke herinnert zich die eerste jaren van Fietsclub Okra nog goed. “We reden wekelijks met simpele baanfietsen, hooguit zo’n 50 kilometer. Dat was het hele opzet.” Maar naarmate de groep groter werd, doken de eerste koersfietsen op, net als de zestigplussers – jonggepensioneerden die er een serieus tempo op nahielden. “Geleidelijk aan werden er ook meer elektrische fietsen gebruikt. Bij de vrouwen rijdt bijna iedereen met zo’n fiets.” Het gevolg laat zich raden: er ontstaan steeds meer groepen die op hun eigen tempo rijden. Vandaag rijden de mannen in groepen A, B en C en de vrouwen in groepen A en B. “Inmiddels heeft ook Femma haar eigen groepje gevormd.”

Praag

Dat de mannen van Okra geen uitdaging uit de weg gaan, is ondertussen wel duidelijk. Wie kampioen van een groep wil worden, mag in een jaar tijd toch al gauw meer dan 2.000 kilometer afmalen. Ook voor een achtdaagse fietstocht richting Praag (1.170 kilometer) of in 16 dagen naar het Spaanse Compostela (2.400 kilometer) draaien ze hun hand niet om. “De mannen van groep A fietsen zelfs driemaal per week”, vertelt Vandycke. “Je zou verbaasd zijn hoeveel tachtigplussers er nog meedoen. We hebben zelfs iemand van 90 jaar.”

Drie keer per jaar is er een gemengde groepsuitstap. Sommige uitstappen blijven een verrassing tot het laatste moment. Alleen de wegkapitein weet waar de tocht naartoe gaat. Die formule kent erg veel succes. “Een daguitstap vertrekt altijd tegen de wind in”, verklapt de voorzitter. “Dan hebben we bij de terugkeer tenminste de wind in de rug. Dat scheelt.” Een handige tip! (GGM)