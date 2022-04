Fiets door Vloethemveld in Zedelgem met gids: Vzw lanceert nieuw initiatief dat de windstreken verkent

Voortaan is het mogelijk om Vloethemveld en haar ruime omgeving te leren kennen per fiets en met gids. “Een vrijwilliger van vzw Vloethemveld neemt fietsers mee op tocht rond het domein in een van de vier windrichtingen”, zegt Brigitte Vrielynck, voorzitter van de vzw Vloethemveld.

De eerste fietstocht ‘Noord’ werd afgelopen maandag al gereden, maar wordt nog eens herhaald nu zondag 10 april om 9 uur. “Na een korte uitleg over de rijke geschiedenis van Vloethemveld vertrekken we richting Diksmuidse Heirweg om langs de Kazerne Kapitein Stevens de Vloethemveldzate te bereiken bij hoeve Noortweghe.”

“Op onze tocht fietsen we langs verschillende oude hoeven die allemaal verbonden zijn met de geschiedenis van Vloethemveld. Dan gaat het richting Snellegem met de Boerenmolen en laurierkwekerij waar ook gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog toegelicht worden. Via het Stroperspad en landelijke wegen komen we terug bij ons vertrekpunt.”

Verborgen pareltjes

De fietstocht ‘Oost’ wordt gereden op dinsdag 3 mei om 13.30 uur en op zondag 15 mei om 9 uur. “Deze fietstocht gaat langs het Ockerhout en de Vloethemveldzate richting Ter Loo, waarna we Loppem binnenrijden met enkele verborgen pareltjes onderweg.”

“Wat was de geitenbond alweer en waarom verdween dit fenomeen? Uiteindelijk is het verste punt het Kasteel van Loppem. Op de terugweg volgt er een uitleg over het Hof van Steelant,’t Wit Huis en de St.-Martinuskerk van Loppem. Via Bethanië en Zevenkerken keren we terug naar het vertrekpunt, Vloethemveld.”

Tocht ‘Zuid’ wordt gefietst op dinsdag 7 juni om 13.30 uur en op zondag 12 juni om 9 uur. “Vertrekkend van het voormalige munitiedepot rijden we via de Vloethemveldzate naar Merkenveld. Deze fietstocht belicht vooral de vele groene natuurdomeinen zoals Hoogveld, het Plaisiersbos, de Moubekevallei en het kleine prachtige pareltje De Pilse.”

“Dit is een rustige fietstocht aan de rand van Torhout die via het spaarbekken en de Sint-Laurentiuskerk van Zedelgem terug bij Vloethemveld aankomt.”

Twist adellijke heren

Tot slot is er nog de fietstocht ‘West’. Die wordt gereden op dinsdag 5 juli om 13.30 uur en op zondag 10 juli om 9 uur. “We vertrekken aan het voormalige munitiedepot en rijden naar het Hospitaalbos. Daar kom je te weten wat een bos met een hospitaal te maken heeft. Daarna volgen we de Moubekevallei en ontdekken er sporen van zijn vroegste bewoners.”

“We doorkruisen het prachtige domein van kasteel d’Aertrycke om dan de Groene 62 te volgen. Deze oude spoorlijn werd gegraven door een heuvellandschap omwille van een twist tussen twee adellijke heren. Tenslotte bereiken we via kleine landwegen tussen Eernegem en Aartrijke de Beerputten om zo opnieuw naar Vloethemveld te rijden”, besluit voorzitter Brigitte Vrielynck.

Inschrijven kost vijf euro en kan via de website.

(BC)