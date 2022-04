Ferm Wielsbeke bestaat in november 100 jaar, maar viert nu zondag al

In 1922 richtten enkele vrouwen de Wielsbeekse afdeling van de toenmalige Boerinnenbond op. Honderd jaar en twee naamsveranderingen later telt de afdeling nog altijd 110 leden. “De samenkomsten richten ons nu meer op het sociaal contact tussen de vrouwen”, zegt voorzitter Lien Vlamynck.

In 1906 wist Paul De Vuyst enkele leraressen van de landbouwschool in Alveringem te overtuigen zich te verenigen in een landbouwkring. Nadat er een zeventigtal kringen in Vlaanderen werden opgericht, bracht Eduard Luytgaerens die samen in 1911. De Algemene Belgische Boerinnenbond werd opgericht.

Elf jaar later, in 1922, werd de eerste Wielsbeekse afdeling opgericht. Onder anderen barones de Crombrugghe de Picquendaele, Frédérique Opsomer en Magdalena Gysels waren bij de oprichters. Verder waren ook de grote Wielsbeekse families Lambrecht, Van Canneyt en Deleersnijder vertegenwoordigd. “Toen richtte de vereniging zich meer op de ontwikkeling van de vrouwen in het gezin. De vereniging bood opleiding en vorming aan haar leden en nam maatschappelijke initiatieven rond kinderzorg. Of ze legde uit hoe we evenwichtige maaltijden met grondstoffen vers van het land konden maken. Of hoe we ons eten konden bewaren. Voor de Tweede Wereldoorlog was er nog geen koelkast of diepvriezer”, zegt Lien.

In 1971 veranderde de naam naar Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV). In 2020 doopte de vereniging zichzelf om in Ferm. Naast de naam zag Lien ook de invulling veranderen. “Onze vereniging had een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van de vrouw in de samenleving. Daardoor verdween de ontwikkelingsfunctie wat naar het achterplan. Nu hebben we meer een sociale functie en focussen we ons op het samenbrengen van onze leden. Dat kan door een kookworkshop of een lezing. We vinden het wel belangrijk om steeds sociale thema’s aan te kaarten.”

De Wielsbeekse afdeling telt nog altijd 110 leden. Maar de opstart na corona verloopt moeizaam. “Sommige leden vinden het moeilijk om zich al onder de mensen te mengen. We zien dat onze oudere leden toch voorzichtiger zijn.”

Receptie

“Tijdens corona focusten we toch op samenkomsten in kleinere kringen. Zo deelden we wandelroutes uit toen we met twee of vier mochten wandelen. Verder stuurden we ook bloemen met Moederdag of chocolade op Nieuwjaar”, geeft Lien aan.

Ferm Wielsbeke wordt pas in november 100 jaar, maar de feestelijkheden vinden al plaats op 3 april. “We willen een volgende corona-uitbraak voor zijn. Om 10 uur houden we een eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk. Daarna volgt een receptie met maaltijd in Leieburcht. Latere bijeenkomsten dit jaar zullen we feestelijk inkleden. We vieren een heel jaar onze verjaardag”, besluit de voorzitter.

(NV)