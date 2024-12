Ferm viert haar honderdste verjaardag

Op 5 november 1924 werd de ‘Boerinnenbond’ Jabbeke opgericht. Anno 2024 staat Ferm Jabbeke voor een verbindend netwerk met een breed aanbod aan activiteiten en diensten. En telt de socio-culturele organisatie 170 leden.

Het landelijke Jabbeke kende al vlug een beweging die een steuntje wou betekenen voor de boerinnen. “De Boerinnenbond vervulde vooral de levensnoodzakelijke behoeften van deze vrouwen. Het nationaal verhaal begon in 1911. Vlaamse vrouwen werkten keihard, maar veel inspraak hadden ze niet. Sommigen stierven op het kraambed, velen verloren hun kinderen op jonge leeftijd, er was weinig aandacht voor gezonde voeding en hygiëne. De Boerinnenbond spitste zich vooral toe op een gezond leven. Na WO II werd de invalshoek breder. Men had meer aandacht voor voeding, kleding, lichaamsverzorging en ook aandacht voor ontspanning” kwam er,” vertelt voorzitster én gemeenteraadslid Pascale Deschepper.

“Over de geschiedenis van de lokale vereniging is uit de aanvangsjaren niet veel terug te vinden. Wel was er in 1936 de bouw van de boerinnekapel, op de hoek van de Weststraat met de Caverstraat. Deze kapel werd opgericht als herinnering aan het 25-jarig bestaan van de nationale boerinnenbond.”

In 1975 werd de Boerinnenbond veranderd in KVLV en kreeg een bredere invalshoek dan enkel de behoeften van de landbouwersvrouwen. “Allen waren we ferm bezig, en zo ontstond er weeral een nieuwe naam: FERM . Een verbindend netwerk met een breed aanbod van educatieve maar ook ontspannende activiteiten en diensten. FERM zorgt eveneens voor huishoudhulp, thuiszorg en kinderopvang . Het netwerk wordt gedragen door vrouwen, waardoor iedereen zich betrokken en verbonden voelt op elk moment in het leven; het verbindt, steunt en inspireert. Een netwerk voor en door vrouwen voor minder zorgen en meer plezier!” Dat plezier zal terug te vinden zijn op het Ferm-feestje van zaterdag 21 december, waar er ook een optreden van David Galle is geprogrammeerd. Meer info over Ferm Jabbeke, via pascaledeschepper@outlook.be. (PA)