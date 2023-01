Ferm Stavele viert 95ste bestaansjaar met groots feest

Ferm Stavele bestaat dit jaar 95 jaar, en dat wat gevierd met een avond vol gekke outfits, hapjes, spelletjes en een Buche de Noël. “Els Moeyaert is secretaris en bereidt samen met Ann Baillieu onze uitstappen voor”, zegt voorzitster Marie-Paule Debaere. “Ria De Keyzer kan goed bloemschikken, Kathleen Versavel regelt onze zomerse fietstochten en Anja Goudeseune is zeer creatief als er een tafel moet gedekt en versierd worden. Zelf doe ik de boodschappen voor onze kookactiviteiten en ben ik ook gewestverantwoordelijke.” “De sfeer is laagdrempelig en ongedwongen”, vertelt Elke Lelieur.

Lid zijn van Ferm kost 30 euro en nieuwe leden betalen het eerste jaar slechts 15 euro. (AB/foto AB)