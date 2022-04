Ferm Poelkapelle viert eeuwfeest met jaar vertraging: “Alles in teken van jubileum”

Met een jaar coronavertraging ontving het gemeentebestuur Ferm Poelkapelle, in de volksmond beter bekend als de Boerinnenbond of KVLV, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan. “In 100 jaar is veel veranderd”, zegt voorzitter Nicole Louwagie. “Vandaag is er meer aandacht voor ontspanning, gezondheid, creativiteit, lekkere en gezonde voeding.”

Langemark-Poelkapelle heeft een nieuwe eeuweling in het verenigingsleven. Eigenlijk bestaat Ferm Poelkapelle al 101 jaar, maar door de coronacrisis werd het jubileum een jaartje later dan gepland gevierd. “Het blijft natuurlijk een heuglijk feit. Niet iedereen heeft immers het geluk 100 te worden”, zegt voorzitter Nicole Louwagie. “En dat hebben we te danken aan al die ferme vrouwen die zich doorheen de jaren, naast hun werk en gezin, bekommerd hebben om het welzijn van de vrouwen op het platteland. Heel het jaar door zijn er activiteiten in het teken van dit jubileum. We hebben al een jaaropener gehad ‘Terug naar de tijd van toen’ met een breughelmaaltijd. We doen ook nog activiteiten rond cocktails en tapas, als het maar feestelijk is.”

De Boerinnenbond, zoals de vereniging toen heette, ontstond in 1911. Op zondag 30 januari 1921 om 3 uur in de namiddag om precies te zijn, werd ook in Poelkapelle een stichtingsvergadering gehouden.

Wijkmeesteressen

“Met, op voorstel van de pastoor, mevrouw Georges Courtens als eerste voorzitster. Vrouwen verloren in die tijd hun eigen naam toen ze trouwden, maar haar meisjesnaam was Hermonie Blomme”, schetst Nicole de ontstaansgeschiedenis. “Werden verder nog aangesteld: als schrijfster Maria Nevejan, als penningmeester Alice Bossaert en als wijkmeesteressen Anna Soenen, Maria Dael, Emma Vanhaverbeke en vrouw Cyriel Descamps.”

De vrouwen leerden hoe ze kinderen moesten straffen of belonen

“De plattelandsvrouwen leerden er hoe ze hun taken als huishoudster, als echtgenote en als moeder naar behoren konden vervullen, van groenselhof tot boekhouding, bemesting, behandeling van de koeien, straffen en belonen van kinderen… In 100 jaar tijd is er heel wat veranderd. Vorming en opleiding zijn gebleven, maar vandaag is er meer aandacht voor ontspanning, gezondheid, creativiteit, lekkere en gezonde voeding, met Ons Kookboek als absolute kookbijbel.”

De vereniging veranderde in de loop der jaren een paar keer van naam. De Boerinnenbond werd in 1971 bij haar 60-jarig bestaan omgedoopt tot KVLV, Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. Later werd dat Vrouwen met vaart en sedert begin 2020 Ferm. “Op vandaag hebben we 78 leden”, vervolgt Nicole. “Ik wil ook hulde brengen aan mijn directe voorgangsters Christiane Claerhout en Hilde Dierickx die zich nog altijd met hart en ziel inzetten voor Ferm. Samen met de andere bestuursleden en de vele leden bepalen zij mee het gezicht van Ferm, 100 jaar later. Na twee stillere jaren, zijn we klaar om er volop tegenaan te gaan.”