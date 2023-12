Ferm Kinderopvang viert twintigste verjaardag

Met een groot kinderfeest op woensdag 6 december vierde Ferm Kinderopvang zijn twintigste verjaardag in Groot-Zedelgem. “In 2003 werd de buitenschoolse kinderopvang in Zedelgem opgericht. Een mooie start tussen Ferm Kinderopvang en de gemeente Zedelgem”, begint Ingrid Jacobs, provinciemanager Ferm Kinderopvang West-Vlaanderen.

Al van bij de start was het de bedoeling van het gemeentebestuur om in elke deelgemeente een buitenschoolse kinderopvang in te richten en met Ferm Kinderopvang in zee te gaan. Deze vzw organiseert al meer dan 40 jaar kinderopvang in Vlaanderen. Niet enkel buitenschoolse opvanginitiatieven, maar ook onthaalouders, kinderdagverblijven en vakantieopvang vallen onder de koepel van Ferm Kinderopvang. “Men koos voor het organiseren van opvang tijdens korte en lange vakanties, op schoolvrije dagen en op woensdagnamiddagen, omdat daar het meest nood aan was. De eerste locatie opende de deuren in december 2023 in Zedelgem-De Leeuw. In januari 2007 kwam de locatie in Aartrijke erbij en eind 2008 volgde Veldegem. In juli 2012 kwam ook Zedelgem-Dorp aan de beurt en tot slot volgde de locatie in Loppem in 2015”, vervolgt Ingrid Jacobs.

Nood aan begeleiders

In de locaties in Groot-Zedelgem werkt een enthousiaste ploeg kinderbegeleiders onder leiding van Siel Vandendriessche. “Iedere vakantie bieden zij de kinderen een zorgvuldig uitgewerkte activiteitenweek aan. In de vakanties wordt het team aangevuld met gemotiveerde jobstudenten. Wat mij ertoe brengt om nog een oproep te lanceren: omwille van de grote nood aan kinderopvang zijn we nog steeds op zoek naar onthaalouders, kinderbegeleiders en jobstudenten in de hele regio West-Vlaanderen. We zijn actief in 28 gemeenten.”

Plannen?

De opvangwereld zit momenteel in een sterk evoluerende periode. “In 2026 komt een nieuw decreet voor buitenschoolse opvang en activiteiten op ons af. Maar ook lokaal gebeurt er heel wat. In school De Stapsteen in Veldegem werd een nieuwe speelplaats aangelegd waar ook wij van Ferm gebruik van maken. In Loppem werd door de gemeente een nieuw gebouw geplaatst waar onze buitenschoolse opvang een ruimte in krijgt. In datzelfde gebouw zal ook de bibliotheek en een deel van de school een plaats krijgen. Eind januari wordt deze locatie in gebruik genomen”, besluit Ingrid Jacobs. (BC)

