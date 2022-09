FERM Houtem blaast 100 kaarsjes uit

De vrouwenorganisatie FERM Houtem vierde onlangs haar 100-jarig bestaan in het oc De Troenke.

De vereniging, oorspronkelijk de Boerinnengilde, werd op 16 april 1922 gesticht na een voordracht van mevrouw Verberckt. Ondertussen heeft de vereniging in Houtem een heel traject afgelegd. Niet alleen veranderde de naam van Boerinnenbond in KVLV (1971) en later in FERM (2020), ook kwamen er steeds meer leden bij van buiten de landbouwsector. In de beginfase van de organisatie kwamen de vrouwen samen om over verschillende problemen te spreken en er een oplossing voor te zoeken, maar langzamerhand kwam er ook een marge voor vorming en vrije tijd. De vergaderingen gingen vroeger door in de zaal van De Welkom in Houtem, later in oc De Troenke. “Na twee jaar heeft FERM in maart 2022 de activiteiten gelukkig kunnen hervatten”, zegt voorzitter Lieve Degroote. Kooklessen krijgen het meeste succes, maar ook de aandacht voor bloemschikken, handwerk, stijladvies, een treinuitstap en fietstochten staan nu op het jaarprogramma.

Receptie

Burgemeester Peter Roose en regioconsulente voor FERM Charlotte Vermeulen kwamen het bestuur en de leden proficiat wensen met het jubileum. Tijdens een receptie waar verschillende oud-bestuursleden aanwezig waren, werden enkele huidige bestuursleden in de bloemen gezet en bedankt voor hun belangeloze inzet voor de organisatie. Op de foto zien we burgemeester Peter Roose en regioconsulente Charlotte Vermeulen (rechts), zittend: Veronique Claeys, secretaresse Nancy Moeyaert en de bestuursleden Annie Delporte, Marina Vercoutter, Lieve Degroote (voorzitter) en Andrea Van Scheewyck. (JTV)