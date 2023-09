Ferm Groot-Damme geniet van 30ste groepsreis

De dames van Ferm (het voormalige KVLV) Groot-Damme zijn voor de dertigste keer op groepsreis geweest. Dit jaar trokken ze – op 5, 6 en 7 september – naar de Franse en Belgische Ardennen.

Met 38 vrouwen verbleven ze er in Hôtel Le Château Fort Sedan, in een sprookjesachtig kasteel. Ze bezochten Dinant, Thuin, Beaumond, Verdun, Neufchâteau en het park Vallée du Lac. “We genoten er van het mooie weer, van de vriendschap, van elkaar en uiteraard hebben we geklonken met een aperitief op de dertigste editie van de groepsreis met onze geliefde vereniging. En is het alweer uitkijken naar de 31ste editie”, zegt bestuurslid Jeanine De Leyn.