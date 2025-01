Ferm blaast 100 kaarsjes uit

Wat in 1924 begon als de Boerinnenbond, is nu een eeuw later FERM Kortemark met meer dan 150 leden van alle leeftijden. Eind december werd dit uitbundig gevierd met een groot ledenfeest én een foute party. Mieke Sys en Daisy Desaever nemen als duo het voorzitterschap waar. “Op 22 december 2024 was het precies 100 jaar geleden dat Bertha Vanoverschelde de Kortemarkse Boerinnenbond oprichtte”, aldus Daisy Desaever (45) uit de Galgestraat. “Daarna veranderde de naam naar KVLV, welgekend van de befaamde kookboeken. Tot slot werd de KVLV overal in Vlaanderen omgedoopt tot FERM. Na Bertha namen Rosa Inghelbrecht, Rosan Hondekin en Maria Vandenabeele het voorzitterschap op. Dertien jaar geleden werd het bestuur hervormd: Lieve Carpentier en Ann Verplancke werden verkozen en gingen voortaan samen als duovoorzitters. Momenteel is dat voorzitterschap nog steeds een duobaan, want ik doe dit samen met Mieke Sys. We hebben een 16-koppig bestuur dat bestaat uit dames van alle leeftijden. De laatste jaren hebben we enkele jonge bestuursleden bijgekregen. Een mooi gevolg daarvan is dat deze jonge mensen op hun beurt ook weer tal van nieuwe jonge leden met zich meebrachten. Ons bestuur is een groep die heel goed aan elkaar hangt en dat is ook nodig, want FERM Kortemark telt vandaag ruim 150 leden, waarmee we één van de grootste FERM-verenigingen in Vlaanderen zijn.”

Foute Party

“We organiseren vaak activiteiten per groep. Zo is er de ene keer iets dat meer geschikt is voor 60-plussers, terwijl we de andere keer de focus leggen op de jonge moeders. Bij FERM Kortemark zijn alle leeftijden welkom en we bieden steeds gevarieerde activiteiten aan, zoals kooklessen, gezondheidslessen, infoavonden, kinderanimatie… Maar ook een gewoon gezellig samenzijn. Ons 100-jarig bestaan lieten we niet zomaar voorbijgaan en we vierden dit met een feestmaal en een foute party”, zegt Daisy. (JDK)

Info: fermkortemark@gmail.com