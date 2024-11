Femma Gullegem viert honderdste verjaardag

Femma, de vroegere Katholieke Arbeidersvrouwen (KAV), bestaat dit jaar honderd jaar. Dit werd onlangs gevierd met een receptie en een maaltijd in oc De Cerf. Over de geschiedenis van de vereniging blijkt zo goed als niets te vinden. Voornaamste weetje is dat bij de naamsverandering werd gekozen om de leiding van de vereniging toe te vertrouwen aan een vijfkoppig leidingsteam. Het bestaat uit (v.l.n.r.) Ginette Bauwens, Hilde Desmet, Linda Dutulli, Heidi Cottyn en Mia Decock. Femma Gullegem telt momenteel 96 leden. (AV/foto AV)